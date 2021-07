La Ville à Vélo réclame à la Métropole de Lyon les données de tous les projets de voirie

C'est ce que réclame l'association La Ville à Vélo dans une lettre ouverte au président Bruno Bernard et à ses vice-présidents.

"Nous constatons que l’action de notre association est entravée par des lacunes dans l’information sur les projets de voirie, ce qui contribue à la réalisation de travaux de voirie avec des aménagements cyclables insatisfaisants. Dans certains cas, cette situation peut même être perçue comme un manque de transparence, source de découragement de l’action bénévole, et donc de la participation citoyenne à laquelle vous êtes sensibles, mais également alimenter un sentiment de défiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus", indique La Ville à Vélo.

Pour y remédier, Nicolas Frasie, administrateur de l'association de cyclistes, sollicite "l’ouverture des données, et leur mise à jour régulière, concernant l’ensemble des documents et échéances associées aux projets de voirie passés et actuels, y compris les projets non réalisés et les signalements des citoyens via la plateforme TOODEGO, dans des formats qui permettent une compréhension, une lisibilité et une intelligibilité par tous".

Concrètement, cela représenterait des milliers de données, du plan initial à la date d'obtention du permis de construire en passant par les compte-rendus de concertation et les coûts des projets de voirie.