Lyon : il tombe sur les voies du métro et survit en s’allongeant

Il était 8h40 quand ils ont été avertis par des usagers qu’une rame venait de passer au-dessus d’un jeune homme, "tombé" un peu plus tôt sur les voies. Mais contre toute attente, il n’a été que légèrement blessé à l’épaule selon Le Progrès.

Si on ignore encore comment elle est arrivée là, la victime s’en est sortie en s’allongeant in extremis entre les deux rails et en laissant donc passer le métro au-dessus de lui. A la création du transport souterrain lyonnais, une fosse avait été imaginée à cet endroit pour prévenir ce genre d’accident. Cette ingénierie a sauvé une vie aujourd’hui.

Le jeune a été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires.