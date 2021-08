Près de Lyon : ils cambriolent une maison et disent "chercher un endroit pour dormir"

Il était 1h du matin route de Vienne quand le propriétaire d’une maison, absent, aperçois sur ses caméras de vidéosurveillance deux individus pénétrer par effraction dans son domicile et voler des objets. Il a alors alerté la police qui est arrivée sur les lieux très vite.

Les forces de l’ordre ont interpellé les deux suspects qui tentaient de prendre la fuite. Placés en garde à vue et interrogés, ils ont nié les faits tout en se déclarant mineurs et sans domicile fixe. Pour justifier leur présence dans la villa, ils ont expliqué aux agents qu’ils voulaient "chercher un endroit où dormir". Un peu plus tard, les enquêteurs ont découvert qu’un des deux "mineurs" était en fait majeur.

Ce dernier sera présenté au tribunal judiciaire de Lyon ce mardi, tandis que son complice passera devant le juge des enfants.