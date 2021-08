Orages : la circulation ferroviaire interrompue sur plusieurs lignes autour de Lyon

Mise à jour (direct) :

La circulation sur la ligne Lyon-Bourg-en-Bresse à son tour suspendue après une chute d'arbre au niveau de Mionnay. A noter également qu'une personne a été heurtée sur les voies à Sain-Vallier dans la Drome. La circulation est donc interrompue entre Lyon et Valence, dans les deux sens.

Article initial :

Les vents qui l’accompagnent ont provoqué la chute de nombreux arbres aux sur les voies ferrées rhodaniennes. Ainsi, plus aucun train ne peut circuler ni entre Lyon et Roanne, ni entre Lyon et Macon. Le retour à la normale sur ces deux lignes est attendu pour ce vendredi matin.

D’importants retards sont à prévoir.