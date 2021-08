Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (28 et 29 août)

Dirty Dancing en ciné karaoké !

Le rendez-vous est donné ce samedi à 20h sur la place Ambroise-Courtois dans le 8e arrondissement de Lyon. Vous voulez chanter ? Vous voulez danser ? Venez voir gratuitement et en plein air Dirty Dancing. Spectacle d’ouverture à 21h avec des cadeaux à gagner. Début du ciné karaoké à 21h30. Pass sanitaire exigé lors du contrôle d’accès.

Le retour du festival Woodstower !

Il est de retour depuis mardi au Grand Parc de Miribel-Jonage. Le festival Woodstower propose jusqu’à dimanche des concerts et des spectacles payants. D’autres animations gratuites sont proposées ce week-end, notamment le Woods Comedy Club et ses humoristes à l’honneur sur la Plage ou encore l’éco-village Woodstown et ses conférences, ateliers, tables-rondes… Le pass sanitaire est obligatoire sur place tout comme le masque. Plus d’informations ici

Embarquez pour Poudlard depuis la gare de la Part-Dieu !

Avis aux fans de l’univers Harry Potter. L’évènement "Retour à Poudlard" se déroule samedi et dimanche dans 31 gares et celle de la Part-Dieu à Lyon est dans la liste. C’est en fait une expérience digitale qui sera proposée aux fans qui devront scanner un QR code sur place pour se retrouver virtuellement sur le quai 9 ¾ où se retrouvent les jeunes sorciers pour aller à Poudlard, le fameux château où étudie Harry Potter. Plus d’informations sur cette animation ici



Profitez d’un toboggan aquatique géant !

Il ne reste plus que ce week-end pour profiter de l’attraction Gliss’On à Saint-Priest. Ce toboggan aquatique géant est installé à côté de la salle omnisport et propose des glissades sur une bouée sur 200 mètres de longueur qui devraient ravir les plus petits comme les plus grands. Le soleil sera notamment au rendez-vous. Toutes les informations et les tarifs ici

Découvrez le Village Playmobil !

Direction le centre commercial de Saint Genis 2 à une petite dizaine de kilomètres de Lyon. C’est le bon plan à faire en famille ! Un Village Playmobil est installé sur place jusqu’au 1er septembre (ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h). Plusieurs thématiques permettront aux plus petits de découvrir l’univers des Playmobil, notamment les pompiers, les fées ou encore le monde agricole. Des vitrines animées sont également présentes. Il est aussi possible de participer tous les jours à un concours de dessin avec au bout des cadeaux. En avant les histoires !

L’Open Swim Stars dans le Rhône !

Ils auront certainement besoin d’encouragements ce dimanche. Les courageux participants de l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle s’élanceront à partir de 9h30. Trois épreuves dans le Rhône sont au programme : 1,1 km (départ à 11h45 au départ du Pont Morand, arrivée face à l’Hôtel Dieu), 3,5 km (départ à 10h30 à l’Hôtel Dieu, arrivée Parc des Berges) et 5,5 km (départ à 9h30 du pont Winston Churchill, arrivée Parc des Berges). Plus d’informations ici