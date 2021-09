Lyon : les conducteurs des bus TCL en grève ce lundi, le trafic perturbé

En raison d'un mouvement social, plusieurs lignes de bus TCL connaîtront des perturbations ce lundi, principalement dans l'ouest lyonnais. Ainsi, les ligne 5, 10E, 20, 20/22, 21, 22, 46, 55, 65, 66, 89D, S1 et S11 ne circulent pas.

La ligne C6 ne fonctionne qu'entre les arrêts "campus Lyon Ouest" et "Gare de Vaise", la C14 qu'entre "Les Sources" et "Gare de Vaise" et la 31 qu'entre "Cité Edouard Herriot" et "Gare de Vaise".

Enfin, les lignes C6, C6E, C11, C14, C19, C20, C21, C24, 2, 3, 8, 10, 19, 31, 37, 40, 43, 45, 49, 52, 67, 68, 71, 73, 89, 90, et 98 voient leur fréquence allégée.

Les lignes scolaires "Junior Direct", les métros, les tramways et les funiculaires devraient circuler normalement en ce début de semaine.

Les grévistes dénoncent la hausse de l'insécurité et une dégradation de leurs conditions de travail. Ils pointent notamment du doigt le sort réservé à un collègue chauffeur de bus qui, le 1er septembre sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, avait essuyé plusieurs tirs d'arme à feu, sans toutefois être blessé.