Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (25 et 26 septembre)

Découvrir la Fête Renaissance de retour au Vieux Lyon !

C’est un voyage dans le temps qui sera proposé ce week-end aux Lyonnaises et aux Lyonnais. La Fête Renaissance s’installe au cœur du Vieux Lyon pour deux journées au cours desquelles des troupes de professionnels et amateurs du spectacle Renaissance animeront le quartier Saint-Jean. Les métiers d’art et les métiers anciens de Lyon et du Lyonnais seront mis à l’honneur. Des animations sont prévues samedi et dimanche. Gratuit.

Faire du shopping au marché de créateurs au jardin Girondins !

A l’occasion de la rentrée, Lyon Can Do It donne rendez-vous aux Lyonnaises et aux Lyonnais ce samedi de 10h à 19h afin de découvrir une sélection d’une trentaine de créateurs au jardin Girondins dans le 7e arrondissement. Les visiteurs pourront en même temps se rendre à la S.V.P (société protectrice des végétaux) et peut-être adopter une plante. Entrée libre.

Se rendre au Marché Autrement place Maréchal Lyautey !

Vous avez envie de passer un bon moment ? Le Marché Autrement répondra certainement à vos attentes. L’évènement se déroule samedi et dimanche place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement. Au programme : producteurs régionaux, épicerie fine, gourmandises, étals de produits frais, créateurs, artistes, illustrations, plantes… Une guinguette est également prévue samedi soir jusqu’à 22h. Pass sanitaire ou test antigénique/PCR obligatoire à l’entrée.

Courir pour la bonne cause !

Rendez-vous ce dimanche au parc de Gerland dans le 7e arrondissement pour la Course du Souffle dont les profits seront reversés à l’association Vaincre la Mucoviscidose. Au programme : 1,5 km chronométré à parcourir autant de fois que vous le souhaitez. Inscription obligatoire : 15 euros. Départ entre 9h et 11h45. Pas d’inscription le matin sur place.

Les Puces du Canal se mettent à table !

Avis aux chineurs ! Les Puces du Canal inaugurent les week-ends du Collectionneur avec une première édition consacrée ce samedi et ce dimanche aux Arts de la table. L’occasion d’aller dénicher de la vaisselle de bistrots ou encore de restaurants étoilés mais aussi du linge et de la décoration. Il y en aura pour tous les goûts ! Rendez-vous de 7h à 14h les deux jours.

Les 27èmes Pyramides Solidaires sur la place Bellecour !

Il ne sera toujours pas possible de jeter ses chaussures comme c’est habituellement le cas mais une exposition immersive est à découvrir ce samedi de 10h à 18h sur la place Bellecour à l’occasion de cet évènement se déroulant chaque année à la fin du mois de septembre. Cette exposition présentera l’intervention de Handicap International auprès des victimes des bombardements.

Le "Sec Shop" s’invite à Lyon !

C’est un évènement pour le moins original qui est proposé ce vendredi et ce samedi 1 place Bellecour dans le 2e arrondissement. Le "Sec Shop" est en fait un pop-up dédié aux légumineuses créé par le spécialiste français Vivien Paille. Objectif : proposer une "expérience CUL-inaire hors du commun pour casser les idées reçues autour des légumineuses". Des ateliers et des dégustations sont notamment au programme de 10h à 19h.

Alice au pays des merveilles à Lyon !

Yggdrasil Woodland ; c’est le nom de l’évènement qui se tiendra samedi et dimanche à l’hippodrome de Lyon Parilly. A découvrir : une sélection d'artisans et créateurs des 4 coins de la France, de nombreux décors ainsi que des animations en tout genre pour petits et grands sur le thème "Une grande Fête Alice au pays des Merveilles". Les déguisements sont les bienvenus !

Entrée à partir de 5€ (3€ pour les jeunes et gratuit pour les moins de 10 ans).

Le grand déballage de la médiathèque de Bron !

Des livres, CD, DVD ou encore des revues à petits prix ? La médiathèque de Bron organise ce samedi la 6e édition de son Grand Déballage de 10h à 18h. Plus de 11 000 ressources seront à la vente avec des prix allant de 1 à 3 euros. Le rendez-vous est donné à la médiathèque Jean Prévost, 2 place Cumbernauld.