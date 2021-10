Référendum local sur la ZFE : l'opposition lance une pétition citoyenne

"Le rejet en Conseil de la Métropole, à seulement 1 voix près, par une majorité métropolitaine divisée, du voeu pour l'organisation d'un référendum local pour assurer l'acceptabilité sociale et économique de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) démontre combien les conditions de la concertation sur ce projet sont un enjeu primordial pour sa réussite", expliquent dans un communiqué commun Philippe Cochet, David Kimelfeld, Louis Pelaez, Marc Grivel et Pierre Chambon.

Les présidents des cinq groupes d'opposition, qui comptent 66 élus, considèrent "que le renforcement et l'extension de la ZFE doivent faire l’objet d’une concertation approfondie avec les habitants et que les conditions de sa mise en oeuvre doivent être soumises à un référendum local".

Selon eux, nombreux sont les habitants impactés par ces évolutions, "avec plus des ¾ des véhicules qui seront concernés d’ici 2026" : "Si nous ne voulons pas que cette Zone à Faibles Émissions devienne une Zone à Forte Exclusion sociale et économique pour les plus modestes et les classes moyennes, il est essentiel que tous puissent participer à cette concertation".

"Nous demandons l'organisation, dans chaque commune et circonscription de la Métropole, en collaboration avec les maires et leurs équipes municipales, de réunions publiques de proximité dont les habitants seront informés par courrier. La question des déplacements concernant également les bassins de vie, nous demandons par ailleurs la tenue d’une réunion par circonscription métropolitaine en lien étroit avec les conseillers métropolitains du territoire", indiquent les élus.

Ces derniers ont donc décidé de lancer une pétition en ligne "pour que les habitants et les travailleurs de nos territoires puissent demander directement à Bruno Bernard la mise en place, à l’issue de la phase de concertation, de ce référendum local permettant à chacun de se prononcer sur les modalités et le calendrier de mise en oeuvre ainsi que les mesures d’accompagnement".