Vis ma vie : la Guillotière en Colère invite le maire de Lyon à passer une journée avec des habitants du quartier

Puisque l’intégralité de leurs messages quotidiens sont soigneusement ignorés par les élus écologistes lyonnais - alors que certains sont pourtant très actifs sur les réseaux sociaux -, les habitants du quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements ont lancé une invitation originale à Grégory Doucet.

Le maire ne répond pas à leurs cris d’alerte, demandes d’aide, photos et vidéos prouvant la dégradation de leurs conditions de vie ? Qu’à cela ne tienne, le collectif a décidé de détourner le concept de la célèbre émission TV "Vis ma vie" (une personnalité vit le quotidien d'un inconnu ndlr) en proposant à Grégory Doucet de "passer un jour chez Maria et Antonio, habitants de la place Gabriel-Péri". Et de préciser que l’expérience se fera "sans Flavie Flament (qui présentait Vis ma vie ndlr) mais avec des vrais habitants".

A noter que le carton d’invitation reprend deux symboles peu reluisants de la Guillotière : le paquet de Marlboro vendu à la sauvette à la sortie du métro et une photo de la place Gabriel-Péri bondé d’hommes dont on ne peut deviner l’activité.

Grégory Doucet acceptera-t-il de vivre la vie des habitants désabusés de la Guillotière ?