Lyon : une délégation de commerçants en colère de la Guillotière reçue en mairie ce mercredi

Une première étape pour dénoncer la situation de plus en plus compliquée dans le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon.

Les organisateurs avaient prévenu qu'ils se rassembleraient la prochaine fois devant l'Hôtel de Ville pour pouvoir être reçus par le maire Grégory Doucet. Un ultimatum à 15 jours avait été fixé. Et la requête a été partiellement entendue puisque c'est l'adjoint de ce dernier, Mohamed Chihi, délégué à la Sécurité, qui sera chargé de recevoir une délégation ce mercredi après-midi.

C'est à lui que reviendra donc la charge de tenter de rassurer ses interlocuteurs qui disent ne "plus travailler normalement" et subir "vols, menaces et autres agressions intolérables" à la Guillotière.

A moins d'une importante annonce inattendue, il est peu probable que la délégation quitte la mairie centrale avec le sourire. Sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres, la municipalité écologiste prend le temps de réaliser des études et des concertations pour trouver des solutions avec "l'approche la plus large possible" comme nous l'expliquait récemment Mohamed Chihi.