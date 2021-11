Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (6 et 7 novembre)

Le Festival des Solidarités internationales !

C’est le rendez-vous pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde. Le Festival des Solidarités internationales se déroule ce samedi à l’Hôtel de Ville de Lyon de 10h à 18h. Ce sont en tout 43 associations qui seront présentes pour faire découvrir aux visiteurs la solidarité sous toutes ses facettes. Jeux, ateliers, débats, quizz et expositions seront au programme sur 8 espaces différents. Entrée libre côté place des Terreaux. Pass sanitaire et masque obligatoires. Plus d'informations ici

Le trail à l’honneur ce week-end à Lyon !

Les amateurs de course à pied attendaient l’évènement avec impatience. Après plusieurs annulations liées à la crise sanitaire, le Lyon Urban Trail est de retour ce week-end au sein de la capitale des Gaules. Il y aura d’abord samedi soir l’édition de nuit (6 km, 12 km et 18 km) puis dimanche matin l’édition de jour (8 km, 14 km, 24 km et 37 km) qui amèneront les coureurs à découvrir Lyon en montant ou en descendant pas mal de marches. Près de 9000 traileurs sont attendus. Les inscriptions sont encore possibles ici

Le salon Epoqu’auto à Eurexpo !

Les amateurs de voitures ont rendez-vous à Eurexpo tout le week-end à l’occasion de la 42e édition d’Eurexpo. Plus de 800 exposants français et étrangers seront présents pour présenter au public voitures et motos de collection. Le temps fort de l’évènement sera une vente aux enchères prévue ce dimanche à partir de 14h. Le pass sanitaires est obligatoire pour accéder au salon.



Rendez-vous au premier marché du street art !

Les amateurs de street art peuvent se rendre depuis le 2 novembre à Sofo sur l’ancien site d’IKEA à Saint-Priest. Au programme : des live painting, des ateliers de graff, un studio tatoo et plus de 300 œuvres à découvrir et à acheter si vous avez un coup de cœur. Ce sont en tout 15 artistes qui sont représentés. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Entrée gratuite. Le programme de ce premier marché du street art est à retrouver ici

Vide dressing Les Filles de Lyon !

C’est le vide dressing mensuel de l’Agence Les Filles de Lyon. Le rendez-vous est donné samedi et dimanche sur la place Bellecour, plus précisément au POP UP Village des Créateurs. L’occasion de faire de bonnes affaires avec le mercure qui va dégringoler dans les prochains jours. Entrée libre et gratuite. Les informations pratiques à retrouver ici

Le salon du couteau et des arts de la table !

C’est à l’espace Jean Couty du côté de Gorge de Loup que l’évènement fait son retour samedi (10h à 19h) et dimanche (10h à 18h). Ces deux jours seront l’occasion de découvrir l’artisanat coutelier national et international, autour de 75 exposants couteliers-forgerons, de démonstrations de forge et de taille de silex !

Plein tarif : à partir de 5 euros. Plus d’informations ici

Dernier week-end pour se rendre au Peinture Fraîche Festival !

C’est déjà la fin de l’évènement de street art du 7e arrondissement de Lyon. Le Peinture Fraîche Festival va fermer ses portes ce dimanche après avoir été prolongé de deux semaines en raison de son succès. Il faut dire que cette troisième édition a réuni à la Halle Debourg plus de 50 artistes nationaux et internationaux avec autant d’œuvres à découvrir le temps de la visite.