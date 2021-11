Lyon : le programme de l’édition 2021 de la Fête des Lumières dévoilé ce lundi

Comme un symbole. A un mois tout juste du coup d’envoi de la Fête des Lumières, le programme de cette édition 2021 sera dévoilé ce lundi matin dès 10h à l’occasion d’une conférence de presse au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

"Au fil de leur déambulation, les visiteurs – petits et grands – pourront contempler des œuvres lumineuses poétiques, contemplatives ou insolites : place des Terreaux, place des Jacobins, place Bellecour, parc de la Tête d’Or, colline de Fourvière… et d’autres sites à découvrir", indiquait il y a quelques semaines la municipalité lyonnaise promettant "une programmation artistique ambitieuse et éclectique" qui devrait toucher tous les arrondissements plutôt que de se concentrer uniquement sur la Presqu'île.

Sauf que cette présentation sera peut-être en sursis. Reste à savoir ce qu'annoncera mardi Emmanuel Macron lors de son allocution aux Français. Il n'est pas dit qu'un évènement brassant autant de monde dans les rues lyonnaises que la Fête des Lumières survive aux éventuelles recommandations du Président de la République face au regain de l'épidémie de Covid-19.