Le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière regrette une COP26 "pour (presque) rien"

Ce "pacte pour le climat de Glasgow" adopté par les délégations internationales doit permettre de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Toutefois, la plupart des observateurs regrettent que les acteurs de la COP26 ont échoué à contenir cette hausse à 1,5°C et à aider les pays pauvres, premiers touchés par ces bouleversements de la nature. La militante Greta Thunberg a ressorti son fameux "bla, bla, bla" pour qualifier les retombées de la COP26 tandis que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres estimait que "la volonté politique collective n’a pas été suffisante".

Des avis que partage Hubert Julien-Laferrière. Le député du Rhône (Génération écologie) évoque "une COP26 pour (presque) rien" et "un accord a minima".

"Alors que nous sommes dans une situation d’urgence climatique absolue, après un été 2021 marqué par les dômes de chaleur, les méga-feux, les inondations, la communauté internationale n’est pas au rendez-vous de l’histoire et fait passer l’obsession pour la croissance économique avant la sécurité de l’humanité et la défense du vivant", poursuit l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon.

Et de conclure avec une pique adressée au gouvernement qu'il soutenait avant de rejoindre Delphine Batho : "Cette COP marque un affaiblissement sans précédent du rôle de la France dans les négociations internationales pour le climat. Le pays de l’Accord de Paris qui aurait pu, à Glasgow, jouer un rôle moteur pour un accord ambitieux, s’est discrédité en n’étant pas en pointe pour la sortie des énergies fossiles et en prenant position contre la reconnaissance des pertes et dommages des pays pauvres. Le gouvernement a préféré encore une fois écouter les lobbys plutôt que les scientifiques".