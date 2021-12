Lyon : un incendie dans une cage d’ascenseur, près de 70 personnes évacuées

Selon nos informations, un début d’incendie a été signalé aux secours vers minuit dans un bâtiment de 10 étages situé rue André Philippe. Les flammes, localisées dans la cage d’ascenseur, ont été rapidement maitrisées grâce à une lance. Aucun blessé n’est à déplorer.

Au total, plus de 60 personnes ont été évacuées et mises au chaud dans un bus TCL réquisitionné pour l’opération de secours. Les près de 40 soldats du feu mobilisés ont ensuite ventilé les appartements et les parties communes très enfumés. Les sapeurs-pompiers ont levé le camp peu avant 5h.

J.D.