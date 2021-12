Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (4 et 5 décembre)

Vide dressing Les Filles de Lyon !

C’est le rendez-vous mensuel de l’Agence Les Filles de Lyon. Ce vide dressing se déroulera samedi (de 11h à 18h) et dimanche (de 11h à 17h) au POP UP Village des Créateurs sur la place Bellecour. L’occasion peut-être de commencer ou de continuer son shopping de Noël mais aussi se faire plaisir. Entrée libre et gratuite.





Direction le Marché Autrement !

Le rendez-vous est donné à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche sur la place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement. L’équipe du Marché Autrement organise son Marché Autrement avec au programme des producteurs régionaux, des créateurs, des artisans, des concepts collaboratifs, des étals de produits frais, des sapins, des couronnes de l’avent, de la décoration de Noël sans oublier des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Entrée libre. Pass sanitaire demandé à l’entrée.

Plus d’informations ici





Le Village des Ours à Craponne !

Plus de 150 ours vont prendre vie dès ce samedi juste à côté de la mairie. Le Village des Ours est l’évènement incontournable de la fin d’année à Craponne avec un village féérique comprenant notamment une école ou encore une boulangerie sans oublier des ours de toutes tailles qui raviront les yeux des plus petits comme des plus grands. Accessible gratuitement de 18h à 22h, du lundi au vendredi et de 9h à 22h, le samedi et dimanche.

Le spectacle sonore et lumineux sur la façade de la basilique de Fourvière !

C’est un peu une Fête des lumières avant l’heure. La façade de la basilique de Fourvière accueille depuis jeudi un spectacle sonore et lumineux dans le cadre de la Région des Lumières. Cinq tableaux mettent à l’honneur l’histoire de Lyon au cours de ce show d’une durée de vingt minutes. C’est gratuit et c’est tous les soirs de 18h45 à 21h45. L’accès au site est conditionné au respect des réglementations sanitaires en vigueur. Retrouvez notre article sur le spectacle ici



Un marché des producteurs à La Commune !

L’évènement a pour objectif de mettre en avant des entrepreneurs et des commerçants ayant une démarche locale et engagée. La Commune dans le 7e arrondissement accueille ce dimanche la 2ème édition de son marché de producteurs écocitoyens de 12h à 17h. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Le détail des commerçants présents est à retrouver ici

Le marché de Noël by Okko Hotels !

Direction le 14bis Quai Génaral Sarrail ce dimanche pour un marché de Noël pour faire le plein d’inspiration et surtout trouver de jolies idées cadeaux. L’Okko Hotels accueillera de 11h30 à 20h de nombreux créateurs (marques artisanales de vêtements, broderie, seconde main, porcelaine, bijoux, thé, biscuits locaux…). Deux ateliers Do It Yourself seront également proposés sans réservation au prix de 10 euros par personne ; le premier pour personnaliser des biscuits et le second pour fabriquer sa propre lessive. Il sera aussi possible de manger sur place avec au menu une raclette maison de 12h à 14h au tarif de 20 euros (10 euros pour les enfants de 4 à 12 ans). Entrée libre. Plus d’informations ici





Une nouvelle vente de fleurs séchées à la Maison Bouture !

C’est un jardin de fleurs qui est prévu samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 10h à 17h) à la boutique Maison Bouture du Grand Hôtel-Dieu de Lyon. L’occasion de se faire plaisir avec des fleurs séchées et peut-être se donner envie de se mettre à la fabrique maison de bouquets. Entrée gratuite et libre. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Plus d’informations ici