Lyon : une tombola pour rénover la basilique de Fourvière, de nombreux lots prestigieux à gagner

La Fondation Fourvière lance en ce mois de décembre une "grande tombola" pour financer la rénovation et le développement du site de la basilique Notre-Dame-de-Fourvière à Lyon. Au total, 30 000 tickets sont vendus 10 euros l'unité.

Ils permettront aux plus chanceux de gagner l'un des 200 lots disponibles. Voiture hybride, vélo électrique, voyage à Rome, séjour dans un hôtel 5 étoiles mais aussi vêtements de luxe, objets high-tech, expériences gastronomiques, abonnement à l'OL, maillot dédicacé et barbecue : plus de 200 lots sont disponibles.

"En tant que lyonnais, je suis très attaché à ma ville, à son histoire, à son patrimoine culturel et architectural exceptionnel. Comme tous les Lyonnais, je suis très attaché à Fourvière symbole de la capitale des Gaules", témoigne Stéphane Bern qui soutient l'initiative.

"Participer à cette tombola, c'est renouer avec l'histoire de Lyon", indique-t-il en faisant référence au fait qu'à la construction de la basilique au IXXe siècle, déjà les lyonnais avaient participé à une souscription populaire.

Les tickets sont d'ores et déjà disponibles sur un site internet dédié.