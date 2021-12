Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (11 et 12 décembre)

Une boutique éphémère Harry Potter !

Les fans du sorcier à la cicatrice en forme d’éclair seront ravis d’apprendre la nouvelle. Une boutique éphémère dédiée à Harry Potter ouvre ses portes uniquement ce week-end au 11 rue Longue dans le 1er arrondissement. Le youtubeur et auteur Ben Hpts est à l’origine de ce projet en collaboration avec le site spécialisé, La Box Sur Demande. Il sera possible d’acquérir vêtements, bougies, mugs, affiches sans oublier des boîtes mystères contenant des objets et produits issus de l’univers de Harry Potter. Le rendez-vous est donné de 9h à 19h.

Le Christmas Market de Lyon Can Do It !

En quête de nouvelles idées pour faire plaisir à vos proches pour Noël ? Direction ce samedi le marché de Noël de Sophie Tran alias Lyon Can Do It. Ce Christmas Market est à découvrir chez MAPIECE Bellecour (4 rue Paul Lintier) avec la présence d’une vingtaine de créateurs et au bout de la décoration, des bijoux, des accessoires, des vêtements ou encore des cosmétiques. Entrée libre de 10h à 19h.

Super dimanche : la grande collec !

Se mobiliser pour la bonne cause. Tel sera le mot d’ordre ce dimanche du côté de HEAT Lyon (70 quai Perrache) avec une grande collecte pour le Secours Populaire et les Restos du Cœur. Le public peut apporter des conserves de poissons, de viande, de légumes, du riz, du chocolat, des compotes sans oublier des produits d’hygiène. Des animations sont également au programme de cette journée avec musique, food et friperie. Entrée libre sur pass sanitaire de 12h à 22h.

Un pop up Noël Vintage !

La course aux cadeaux continue ce week-end. Rendez-vous 20 rue des Capucins dans le 1er arrondissement avec les Placards de Colette & Jammes Brocante qui propose un évènement Pop Up samedi et dimanche. L’occasion de trouver des idées de cadeaux de seconde main avec de nombreux articles à saisir. De 10h à 19h.

Plus d’informations ici





La grande braderie cinéma de l’Institut Lumière !

Avis aux fans de cinéma ! L’Institut Lumière organise deux week-end de braderie et ça commence ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h30. A saisir : des affiches, textiles, livres, DVD, produits dérivés... Avec des réductions allant parfois jusqu’à – 70%. Toutes les informations ici





Marché créatif et de la seconde main !

Direction le Mob Hotel Confluence (55 quai Rambaud) pour le marché créatif et de la seconde main. Un vide dressing est notamment au programme tout comme des ateliers DIY (Do It Yourself). Plusieurs créatrices seront également présentes avec aussi un espace food and drink. Ça se passe samedi (de 10h à 19h) et dimanche (de 11h à 18h). Masque obligatoire. Pass sanitaire demandé à l’accueil.

Une soirée à la Fête des Lumières !

Difficile de passer à côté de l’évènement qui anime Lyon depuis mercredi. La Fête des Lumières s’achève ce samedi soir avec ses 31 œuvres à découvrir en Presqu’île mais également au parc de la Tête d’Or et au parc Blandan. Si la météo a fait des siennes, le ciel devrait être plus clément ce week-end !

A découvrir également le marché de Noël de Condrieu ce week-end, l'installation de la patinoire des Lumières dans le 8e arrondissement de Lyon ou encore les crèches du village d'Oingt...