Philippe Cochet à Bruno Bernard à la Métropole de Lyon : "Profitez de la trêve de Noël, stoppez vos graines"

En ouverture du conseil en présentiel, Philippe Cochet (LR) a pris le relais après que Louis Pelaez a taillé un costard à Bruno Bernard.

Le président écologiste de la Métropole en prenait pour son grade. Philippe Cochet rappelait qu'il avait évoqué par le passé "une dérive dictatoriale de votre gouvernance". "Vous vous en êtes offusqué et vous aviez raison, les mots ont un sens. En parlant de tendance dictatoriale, j'étais très en-deça de la réalité. Car la Métropole a complètement basculé dans une dictature", martelait le maire de Caluire-et-Cuire, provoquant des réactions indignées dans l'hémicycle.

Philippe Cochet faisait ensuite la liste des raisons pour lesquelles il considérait l'écologiste comme un dictateur : "Quand vous refusez le débat, quand vous dédaignez votre opposition, quand vous niez la légitimité des maires, quand vous violez le résultat des urnes".

"C'est la peur qui vous guide, estimait Philippe Cochet. Car vous avez rapidement compris que vos choix politiques n'ont pas de soutien populaire et que vous devez les imposer contre la volonté des Grands Lyonnais". Avec comme exemples principaux la ZFE ou le téléphérique.

"Quand on ne prend pas en compte l'avis du peuple, peut-on parler de dictature ou c'est un gros mot ?", sortait Philippe Cochet, à plusieurs reprises tel un leitmotiv.

Avant de conclure avec deux conseils donnés à Bruno Bernard : "Réfléchissez à votre comportement et à vos choix politiques plutôt que de donner des leçons de vie à nos habitants qui méritent un autre respect". Et "profitez de la trêve de Noël, stoppez vos graines, mangez du foie gras, découvrez un vrai arbre de Noël et regardez le Tour de France en différé, ça vous fera du bien".

En voilà qui n'aura pas froid cet hiver...