Moustafa Bensafi : "Quand on perd l'odorat, on perd le lien avec l'émotion"

Moustafa Bensafi est un spécialiste de l'odorat. Or, beaucoup ont déjà expérimenté la perte totale ou partielle de l'odorat après avoir été contaminés par le Covid-19. On estime qu'une personne sur deux sera concernée.

Mais Moustafa Bensafi rappelle que déjà "environ 20% des Français sont atteints de perte de l'odorat en dehors du Covid-19". "Une sorte de myopie olfactive" qui peut être handicapante.

Le directeur de recherche au CNRS évoque également la relation entre l'odorat et les émotions. "Quand on perd l'odorat, on perd le lien avec l'émotion", indique-t-il, évoquant des "difficultés à détecter des odeurs qui signalent un danger comme l'odeur de gaz ou d'aliment avarié", des "difficultés à éprouver du plaisir alimentaire" ou encore le stress lié à la "sphère sociale avec l'absence de contrôle de l'odeur corporelle".

