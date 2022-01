Des mineurs isolés interpellés lors d'un cambriolage près de Lyon : l'un est majeur, l'autre est recherché

C'est un témoin qui a prévenu la police après avoir surpris le trio en train d'ouvrir les volets d'une maison à l'aide d'un pied de biche. A leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert les suspects en possession d'une télévision, de deux boxes internet avec des télécommandes et des raccordements.

En garde à vue, les suspects ont affirmé avoir trouvé le butin dans une poubelle, et ont assuré être des mineurs isolés. Mais l'enquête a montré que l'un des individus, se disant âgé de 17 ans, était en réalité majeur. Il a été écroué, tout comme son complice de 17 ans qui était recherché par le tribunal judiciaire de Valence pour effectuer une peine de six mois de prison. Ces derniers devaient être jugés en comparution immédiate ce lundi. Le plus jeune des suspects, âgé de 15 ans, a lui été laissé libre et sera convoqué devant la justice en mars prochain.