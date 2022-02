Ma Région & Moi : Relocalisation d’entreprises, "une priorité de la Région"

Pour ce premier épisode de Ma Région & Moi, Stéphanie Pernod évoque la relocalisation d’entreprises. La 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargée de l’Economie rappelle que "le président Laurent Wauquiez en a fait une priorité de ce mandat" 2021-2026.

Pour ce faire, un plan de relocalisation a été voté en décembre dernier par les conseillers régionaux. "Il a deux objectifs principaux, explique Stéphanie Pernod. Conforter nos entreprises régionales, les accompagner dans leurs investissements, leur développement. Et chercher de nouvelles entreprises et industries qui relocalisent dans la région".

"C’est très rassurant pour un industriel de venir dans un territoire où il sait qu’il trouvera l’amont et l’aval de son activité : d’avoir des fournisseurs et de pouvoir vendre son stock proche de chez lui", justifie-t-elle.

L’élue aindinoise évoque des "dispositifs adaptés et très simples administrativement pour les entreprises" comme de l’accompagnement RH, des investissements sur du matériel, de l’aide à la formation pour la montée en compétences des employés...

Avec l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, "notre bras armé dans les départements", la Région lance un appel aux industriels : "Quel est votre projet ? Expliquez-nous ce que vous voulez faire. Voilà comment on va vous aidez et comment on va créer les conditions les plus favorables pour que vous veniez vous installer en région Auvergne-Rhône-Alpes".

ROVIP a pu bénéficier de cet accompagnement de la Région. Emmanuelle Perdrix, présidente de la PME de l’Ain, spécialisée dans l’injection des polymères, est également l’invitée de Ma Région & Moi.

"On a construit un nouveau site, il nous fallait de nouvelles capacités de production. Le bâtiment, on l’a financé. Mais la Région a été présente pour nous accompagner, pour essayer de monter au mieux notre dossier. Et aussi financièrement. (…) La Région a répondu présent sur des investissements importants", indique-t-elle.

"73 emplois dans un département, c’est quelque chose qui compte énormément pour nous", renchérit Stéphanie Pernod.

