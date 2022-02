Projet d'allotissement aux TCL : le Sytral tente d'éteindre l'incendie avant la grève

Dans un communiqué publié lundi, la CGT, FO et la CFDT disaient craindre que la scission de la gestion des différents modes de transport "entraine la disparition de l'entreprise actuelle, ainsi que l'ensemble des accords, règles et usages actuels" : "Juridiquement, ni le Sytral ni Keolis ne peuvent nous garantir le maintien de nos contrats de travail".

"Alerté par les exemples des villes françaises ou européennes dans lesquelles la concurrence effrénée a généré des situations de recul sur les acquis sociaux, le SYTRAL entend proposer une réponse à la hauteur des enjeux : un socle social qui garantira à tous les salariés la continuité de tous leurs acquis et droits sociaux", répond le Sytral.

Dans un communiqué publié ce mercredi, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, indique que "dans le cadre du futur appel d’offre, la concurrence doit s’exercer mais elle ne se fera pas au détriment des salariés" : "Les rémunérations, acquis, usages doivent être garantis".

Pour mettre en place concrètement ce socle social, l'autorité qui gère les TCL "exigera que les entreprises qui répondent aux futures consultations s’engagent sur la préservation des acquis pendant toute la durée du contrat par la conclusion d’accords collectifs de substitution avec les partenaires sociaux, qui devront reprendre au minimum les dispositions du socle social".

Ce socle social prévoira également la contribution de l’entreprise au budget des œuvres sociales et culturelles pour que les prestations du Comité Social et Economique puissent à minima être similaires à celles d’aujourd’hui. Le dispositif actuel en matière de mutuelle et de prévoyance, y compris pour les retraités, sera maintenu. Le niveau de cotisation de l’employeur aux retraites complémentaires sera conservé et les conditions d’attribution et d’utilisation des cartes de circulation sur le réseau TCL seront maintenues. "Enfin, les futurs contrats veilleront à favoriser la mobilité professionnelle entre les différents métiers, tout en conservant l’ancienneté, afin de permettre des évolutions de carrière attractives pour chacun", assure le Sytral.

Une décision concernant l'opportunité de cet allotissement sera prise le 10 mars prochain lors d'un conseil d'administration. D'ici là, les syndicats appellent à une grève massive le 9 février. Reste à savoir si les arguments du Sytral auront convaincu les employés des TCL.