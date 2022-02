Avis défavorable de la Région sur la ZFE : "la santé sacrifiée sur l'autel de la politique politicienne", dénonce la Métropole de Lyon

"La prise de position des élus LR du Conseil régional montre soit leur méconnaissance du sujet, soit leur mauvaise foi. La loi impose en effet la mise en place d’une ZFE selon un calendrier précis. L’interdiction des véhicules particuliers les plus anciens interviendra à l’automne prochain et ne concernera qu’une infime partie du parc automobile. Pour le reste, la concertation est toujours en cours et nous permettra de parvenir à un large consensus sur une mesure de santé publique absolument nécessaire. Quant aux changements d’habitude en matière de déplacement, ils prennent évidemment plus de temps. C’est pour cela que nous mettons l’accent sur les investissements en faveur des transports en commun et des mobilités actives", a commenté Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président délégué aux départements, intermodalités et logistique urbaine.

"La Région, plutôt que d’alimenter des polémiques stériles, aurait pu choisir l’écologie positive en aidant les propriétaires de véhicules professionnels extérieurs à la Métropole à se mettre en conformité avec la ZFE Pros pour continuer à travailler et à développer leur activité sur le territoire et en prenant des engagements sur le développement du RER métropolitain", ont également écrit les services de la collectivité dirigée par Bruno Bernard (EELV).

Pour rappel, les élus d'Auvergne-Rhône-Alpes doivent s'exprimer sur l’extension de la ZFE aux véhicules particuliers classés Crit’Air 5 et non classés, qui doit entrer en vigueur à partir de septembre prochain, le 11 février prochain en commission permanente. Un avis défavorable est pressenti.

La Métropole, furieuse, rappelle dans son communiqué du jour que la pollution de l'air tue environ 2000 personnes par an dans l'agglomération lyonnaise.