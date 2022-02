Lyon : le centre de vaccination de Gerland déménage à Confluence

Mercredi prochain, à partir de 8h30, le Pôle de commerces et loisirs de Confluences prendra la place du centre de Gerland afin de devenir à son tour, un centre de vaccination.

Ce nouveau centre, qui sera bien desservi par les transports en commun, prendra la place des anciens locaux de l’enseigne Décathlon (Pont 1), mis à disposition par la direction de Confluence.

Ce centre de vaccination assurera 1200 vaccinations par jour dès sa première semaine d’ouverture et fonctionnera du lundi au dimanche de 8h30 à 20h.

Les nouveaux locaux permettront "l’accueil confortable et accessible pour les équipes et les usagers" et se dotera du soutien de 14 infirmiers, 6 médecins, 8 étudiants, 18 agents administratifs et 2 cadres HCL.

L’offre de vaccination comportera deux flux au quotidien de 8h30 à 20h pour les enfants de 5 à 11 ans et les personnes à partir de 12 ans.

Les procédés seront les mêmes qu’à Gerland : accueil, remplissage du questionnaire pré-vaccinal, test rapide d’orientation diagnostique sérologique proposé si 1re injection, consultation médical pré vaccinale, accès au box de vaccination, enregistrement de la traçabilité de la vaccination avec remise des documents et QR code, puis temps de surveillance de 15 minutes à l’issue de la vaccination.

Le centre de Gerland sera alors fermé ce dimanche, lundi et mardi pour la période de déménagement.

Le fonctionnement de ce nouveau centre sera assuré par l’ensemble des partenaires qui ont mis en place de celui de Gerland depuis janvier 2021 (Hospices Civils de Lyon, la Ville de Lyon, Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) médecins et infirmiers), sous l’égide de l’Agence Régionales de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du Rhône, et en lien avec l’Assurance maladie.

À bien noter que la prise de rendez-vous se fera sur Doctolib.