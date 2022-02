Départs en vacances : Bison Futé voit rouge ce week-end

La journée de vendredi sera classée orange dans le sens des départs. Il sera conseillé aux automobilistes lyonnais de quitter l'agglomération avant 16h et d’éviter de transiter sur les grands axes entre 16h et 20h. Bison Futé recommande également d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry de 15h à 22h.

Samedi, Bison Futé va hisser le drapeau rouge pour "une circulation particulièrement difficile sur les axes de la région menant vers les stations de sport d'hiver". Des ralentissements sont notamment attendus sur l'A40 de 10h à 18h, sur l'A43 entre 7h et 19h dans le sens des départs. Dans le sens des retours, Bison Futé conseille d'éviter l'A40 de 10h à 15h, l'A43 de 7h à 16h et l'A6 entre Lyon et Beaune de 12h à 18h.

Pour circuler sans encombre, il vaudra mieux privilégier la journée de dimanche, qui sera classée verte dans les deux sens.