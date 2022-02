Lyon : le collectif Zoo Art Show s’invite de nouveau sur le réseau TCL

Le SYTRAL a de nouveau fait appel aux artistes du collectif Zoo Art Show pour apporter de l’art sur le réseau TCL. Cette fois-ci, c’est l’artiste Astro, connu pour ses œuvres mettant à l’honneur des illusions d’optiques, qui s’invite sur une rame de tram avec une œuvre intitulée "DIMENSIONAL TRAVEL". Cette dernière, visible sur les lignes T3 et T4 depuis ce jeudi matin, circulera de manière pérenne.

"Nous sommes très heureux de dévoiler aujourd’hui ce nouveau projet artistique qui contribue à mettre la culture à portée de tous en saisissant l’opportunité d’utiliser le tramway comme véritable support d’art et d’expression. En s’engageant dans cette démarche culturelle que nous souhaitons pérenne, il s’agit pour le SYTRAL d’offrir une pause culturelle dans le parcours du voyageur mais aussi à l’ensemble des habitants qui croiseront ces œuvres mobiles modernes et innovantes", a déclaré ce jeudi matin Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL.

Ce projet artistique n’est pas le premier sur le réseau TCL puisqu’en décembre dernier l’artiste Bess avait réalisé une œuvre représentant "un décor de jungle peuplé d’animaux exotiques" sur un trolleybus de la ligne C3.