Incident à la raffinerie de Feyzin : les torches sollicitées

Ce lundi, le groupe Total Energies a prévenu de l’utilisation des torches sur le site de la plateforme Feyzin, qui pourront être plus sollicitées qu’en marche normale et donc entraîner des nuisances sonores et visuelles.

Cette utilisation intervient suite à un incident survenu sur un équipement du secteur de la pétrochimie à Feyzin ce dimanche, où l’unité de vapocraquage a été temporairement arrêtée.

Pour rappel ces torches sont "des organes de sécurité permettant de gérer des excédents de gaz" qui ne peuvent être stockés ni relâchés dans l’atmosphère à l’état gazeux. Ils doivent être évacués via la torche, ce qui peut générer des épisodes de fumée et de bruit. La qualité de l’air est surveillée en permanence autour du site par les stations de contrôle d’air d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Les équipes du site informent donc qu’elles prennent toutes les dispositions afin de "minimiser les nuisances sonores et visuelles et de limiter la durée d’utilisation de la torche".