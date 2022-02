Le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet sort un livre sur son parcours politique

Le maire LR de Rillieux-la-Pape se confie sur son parcours d'élu dans "Ce n'est qu'une question de courage", sous-titré "Par l'un des plus jeunes maires de France".

L'ouvrage sort aux éditions Ramsay ce mardi sur les différentes plateformes ou à Decitre.

Le résumé est le suivant : "Après une carrière de collaborateur politique dans les arcanes de la droite française, Alexandre Vincendet aurait pu attendre son tour et succéder à un notable ou tenter une carrière parisienne. Il a choisi un défi qui lui ressemble : être parachuté dans une commune réputée ingagnable pour un candidat de droite, gérée par la gauche depuis 20 ans. Il s’agit de Rillieux-la-Pape, l’une des villes les plus populaires de la banlieue lyonnaise, comptant 55% de logements sociaux et un des quartiers prioritaires les plus peuplés de France. Ce livre est une série de cas concrets, un retour d’expérience locale qui esquisse une méthode ayant fait ses preuves pour qu’enfin, les politiques puissent commencer le travail titanesque de reconquête de l’électorat populaire".

"Lorsque l’on est élu local, agir, cela demande avant tout du courage. Le courage de sortir des conventions. Le courage de s’opposer à ceux qui pensent que la commune leur appartient. Le courage de redonner un sens à l’autorité. Bref, le courage de s’atteler à résoudre les nombreux problèmes du quotidien et de risquer d'en payer les conséquences", commente le président des Républicains du Rhône.

Alexandre Vincendet, dans la tourmente ces derniers mois après les révélations sur sa condamnation pour violences intrafamiliales, doit espérer que ce livre serve de rampe de lancement pour renverser la députée LREM sortante Anissa Khedher.