Auvergne-Rhône-Alpes : Bison Futé voit rouge ce samedi sur la route du ski

Avec le coup d'envoi des vacances pour les Parisiens, et la deuxième semaine de vacances pour la zone A dont dépend Lyon et son agglomération, les axes menant aux stations de ski de la région risquent d'être saturés selon Bison Futé.

Dans le sens des départs, il sera conseillé d'éviter l'A6 au nord de Lyon de 7h à 13h, l'A40 entre 10h et 14h et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à midi.

Dans le sens des retours, Bison Futé annonce des ralentissements importants sur l'A43 entre Chambéry et Lyon de 9h à 15h, sur l'A40 de 10h à 13h et sur l'A6 de 14h à 19h.

Les automobilistes devront privilégier la journée de dimanche pour circuler plus sereinement. Comme souvent, la journée sera alors classée verte dans les deux sens.