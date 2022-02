Guerre Ukraine-Russie : comment s’organise la future prise en charge de réfugiés par la Ville de Lyon ?

Depuis les premiers bombardements de l’Ukraine par l’armée russe, de nombreux Ukrainiens tentent de fuir le pays.

Jeudi soir, le maire de Lyon Grégory Doucet annonçait son intention d’accueillir des réfugiés et de faire preuve de "solidarité concrète".

Sauf que pendant que les dirigeants européens discutent des sanctions à adopter vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la position à adopter en cas d’escalade et d’une possible invasion de l’Ukraine, le volet humanitaire est quelque peu délaissé. Le ministère français des Affaires Etrangères n’organise pas de ponts aériens pour récupérer des réfugiés. Il n’y a donc que le levier des regroupements familiaux qui fonctionne pour le moment.

Dans le Progrès ce samedi, l’adjointe au maire de Lyon chargée de la Solidarité internationale, Sonia Zdorovtzoff, détaille un peu plus le travail réalisé pour que la mairie fasse sa part.

"On envisage déjà de mettre à disposition des appartements de la Ville", indique l’élue écologiste d’origine ukrainienne. Sonia Zdorovtzoff a également déjà reçu quatre demandes de regroupement familial de la part d’Ukrainiens installés à Lyon.

Enfin, les équipes de Grégory Doucet vont prochainement prendre contact avec les villes de Lodz en Pologne et Tinca en Roumanie "pour savoir si nous pouvons les aider". La première fait l’objet d’un protocole d'échange et de coopération avec Lyon depuis 30 ans, la seconde avait travaillé avec la Métropole de Lyon il y a 10 ans au retour des Roms en Roumanie. Les pays limitrophes de l’Ukraine sont ceux qui se préparent à un afflux de réfugiés.