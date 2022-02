Lyon : la paix en Ukraine sera de nouveau réclamée ce dimanche

D’ailleurs, avant même les offensives russes, des manifestations étaient organisées en centre-ville.

Ce dimanche, alors que la situation à Kiev est plus que jamais instable, un nouveau rassemblement est prévu. Il se tiendra à 15h, place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.

A l’appel de l’association Lyon Ukraine, les participants réclameront la paix entre les deux pays, et apporteront leur soutien au peuple ukrainien.

De nombreux élus devraient y participer, et notamment les écologistes. Ce jeudi, le maire de Lyon Grégory Doucet annonçait après avoir rencontré des délégations d’associations ukrainiennes qu’il se tenait prêt à accueillir des réfugiés qui pourraient être logés dans des appartements, propriétés de la Ville de Lyon. Bruno Bernard, président de la Métropole, avait lui été du rassemblement de mardi devant le consulat de Russie dans le 9e arrondissement.

Kiev, en proie au combat, reste sous couvre-feu jusqu’à lundi matin tandis que la Russie prévoir d’élargir son offensive au reste de l’Ukraine, accusant le président Volodymyr Zelensky d'avoir rejeté l'ouverture de négociations.

Déjà plus de 115 000 Ukrainiens sont arrivés en Pologne pour s’y réfugier. Les pays occidentaux, après avoir multiplié les réunions et annoncé des sanctions à l’encontre de la Russie, de Vladimir Poutine et de ses lieutenants, organise désormais l’aide militaire aux Ukrainiens.