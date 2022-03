Aurélie Gries (LFI) : "Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été complaisant avec Vladimir Poutine"

Elue lyonnaise et membre du parlement de campagne de l’Union populaire, Aurélie Gries sera évidemment présente ce dimanche après-midi au meeting de Jean-Luc Mélenchon à la Croix-Rousse. Le candidat à l'élection présidentielle attend 10 000 personnes sur l'esplanade du Gros Caillou. "Le rassemblement est bien autour de l’Union populaire et de l’Avenir en commun", se félicite Aurélie Gries, qui dénonce "un bloc de gauche contre" son champion.

Depuis une semaine, Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente pour ses positions passées sur le cas de la Russie. "On condamnera toujours le positionnement de Vladimir Poutine et de son gouvernement", se défend Aurélie Gries. Selon l'élue du 7e arrondissement de Lyon, "on n’a jamais eu de complaisance avec Vladimir Poutine". La France Insoumise milite plutôt pour un "non-alignement de la France", "on n’est pas sur la position des va-t-en-guerre, si on fait cela, on risque une guerre nucléaire. Des vies sont en jeu".

Alors qu'insoumis et écologistes se chamaillent dans le cadre de la campagne de la présidentielle, on peut légitimement se demander si la majorité de gauche de la Métropole et de la Ville de Lyon va y survivre. "On a des divergences, reconnaît Aurélie Gries. C’est pour ça qu’on a une majorité intéressante, car ça permet de pouvoir échanger sur des points de crispation comme les mineurs non-accompagnés, la ZFE ou la vidéoverbalisation".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.