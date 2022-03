Le LOU Rugby vise une première à Clermont pour le derby

C'est avec une ambition forte que les rugbymen lyonnais se déplacent au stade Marcel-Michelin ce samedi à 21h05 pour le compte de la 20e journée de TOP 14.

"On y va avec beaucoup d'intentions", a confirmé Léo Berdeu. "On va chez un concurrent direct qui vise aussi le top 6. Si on veut se qualifier, il va falloir gagner à l'extérieur chez les grands, et ça commence dès ce week-end".

Car une victoire permettrait aux hommes de Pierre Mignoni de conforter leur place dans le haut du tableau en vue des phases finales : "Pour l'instant, on est devant eux. On est sur une bonne lancée mais on sait que c'est une équipe qui est en train de revenir, qui a pris 5 points à Perpignan et qui est en pleine confiance", a précisé l'international français.

Après une victoire à domicile lors du match aller, les Rouge et Noir "n'ont pas envie de perdre le deuxième acte" du derby, face à des voisins auvergnats actuellement neuvièmes du classement.

Ils pourront en tout cas compter sur la présence de leurs supporters, nombreux à faire le déplacement. Mais aussi sur ceux invités dans les espaces du stade de Gerland, où sera diffusée la rencontre.

Car le Matmut Stadium sera lui occupé ce samedi après-midi par la section féminine du LOU Rugby. Les Lyonnaises seront opposées au Stade Bordelais pour le compte de la 13e journée d'Elite 1 féminine. Le match débutera à 18h30 et sera donc suivi de la diffusion du derby, à partir de 21h05.