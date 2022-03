Gérard Collomb décoré par Emmanuel Macron : "Réparer une forme d’injustice"

Gérard Collomb avait emmené dans ses valises ses plus fidèles soutiens pour assister à la cérémonie de remise des insignes d'officiel de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron. Louis Pelaez, Yann Cucherat, Jean-Yves Sécheresse mais aussi Jean-Michel Aulas (OL) ou Philippe Valentin (CCI) étaient venus l'applaudir.

Des retrouvailles placées sous le signe du pardon et de la réconciliation. On se souvient de divers épisodes qui ont peu à peu entamé les relations très fortes qui existaient entre le Président de la République et l'ancien maire de Lyon.

Le départ de ce dernier du ministère de l'Intérieur avait tout déclenché, puis il y avait eu son exclusion de la République en Marche après l'alliance passée avec les Républicains pour le second tour des élections métropolitaines 2020. Et plus récemment, LyonMag évoquait le possible sabotage des législatives par Gérard Collomb, prêt à envoyer des candidats face aux députés macronistes sortants.

Ce mardi soir, Gérard Collomb et Emmanuel Macron se sont tombés dans les bras à plusieurs reprises. Appuyé par trois de ses enfants mais pas par sa femme Caroline absente, l'actuel conseiller municipal d'opposition a reçu une pluie d'éloges de la part du chef d'Etat.

"Elu Président de la République, c’est naturellement que je vous propose de devenir ministre d’Etat. Par amitié, vous acceptez la charge. La tâche est difficile. Pendant vos 18 mois, vous n’avez cessé de penser à Lyon. C’est votre chair. Je voulais vous remercier de ce sacrifice. A la tête de ce ministère, vous avez œuvré sans relâche", a annoncé Emmanuel Macron. Une manière un peu classe de réécrire l'histoire afin qu'elle sonne un peu mieux...

"Vous restez dans le cœur des Lyonnais comme la personne qui a changé leur ville et bien souvent, comme l’homme qui a changé leur vie. Mais vous n’aviez jamais reçu de distinction de la République. Des distinctions pourtant, vous n’en manquez pas. Je suis très fier ce soir de réparer une forme d’injustice. Cette distinction que je vous remets aujourd’hui aurait rendu fier vos parents", poursuivait Emmanuel Macron.

Ce genre de flatteries auront-t-elles permis de sécuriser la situation locale et d'éviter à la Macronie lyonnaise d'avoir toutes les chances de s'effondrer en juin prochain ?