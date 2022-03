Piétonnisation de la Presqu'île de Lyon : la Métropole veut encore laisser un peu de place aux voitures

Plutôt que de porter une piétonnisation totale de la Presqu’île, du boulevard de la Croix-Rousse à la place Carnot à Perrache, c’est un projet "d’apaisement" et sa future concertation qui vont être étudiés en ce début de semaine lors du conseil métropolitain.

L’équipe de Bruno Bernard veut à tout prix éviter d’utiliser le terme de piétonnisation, jugé trop excluant. Ce qui veut dire, concrètement, que demain la Presqu’île de Lyon restera ouverte aux automobilistes, mais en de rares endroits et dans des conditions qui feront que les voitures ne seront jamais prioritaires sur les modes doux.

Vendredi, lors d’une conférence de presse pré-conseil, Fabien Bagnon a été clair : "Nous voulons réduire la place de la voiture, notamment de transit, mais pas interdire l’automobile dans toute la Presqu’île". Le vice-président chargé des Mobilités prône la création "d’espaces pour flâner" dans le centre-ville de Lyon.

Alors comment faire pour y parvenir tout en laissant encore un peu de place aux automobilistes, notamment pour rallier les quais de Saône à ceux du Rhône ? Les écologistes ont quelques pistes alignées sur la table.

Les voitures pourraient encore circuler dans certaines rues mais à 20km/h. D’autres axes pourraient subitement changer de sens de circulation. Les termes de zones de rencontre et même de vélorue ont été évoqués, cette dernière permettrait aux cyclistes d’être alors prioritaires sur les véhicules motorisés.

Pour ne laisser passer que certains véhicules, de riverains, de commerçants ou de livraison par exemple, la Métropole pourrait réaliser des Zones à trafic limité (ZTL) avec l’installation de bornes rétractables. Mais les Verts ont déjà promis qu’ils ne pourraient pas en abuser, compte-tenu du coût prohibitif selon eux.

Deux secteurs prioritaires car problématiques aux yeux de la Métropole ont été évoqués : les Cordeliers et la rue Joseph-Serlin le long de l’Hôtel de Ville où la cohabitation entre les bus et les piétons est souvent dangereuse. On se souvient de l’accident mortel de Johanna, l’adolescente renversée alors qu’elle traversait à l’angle de la rue de la République.

Quelle sera la part de voies encore ouvertes aux voitures ? On ne le sait pas encore. Les élus de la majorité sont attachés à leur concertation qui débutera normalement au mois de juin et ne veulent pas trop épuiser son intérêt en présentant un projet déjà ficelé.

Ce sera un chamboulement au long terme, avec de premiers aménagements d’ici 2023 voire 2024. Il n’est donc pas dit que toute la Presqu’île, de la Croix-Rousse jusqu’aux portes de la Confluence soit "apaisée" avant la fin du mandat.