Législatives : Bruno Bernard (EELV) redit son envie de reproduire l’alliance de la gauche à Lyon

L’un utopiste, l’autre plus en phase avec la réalité. Quand le maire de Lyon Grégory Doucet appelait de ses voeux "un fort vote en faveur du climat" en juin, le président de la Métropole Bruno Bernard se disait déjà "favorable à chercher des accords très larges avec les socialistes et les insoumis".

Ce jeudi soir, Bruno Bernard réitère son appel. Chargé durant la campagne présidentielle de discuter avec les autres partis pour Yannick Jadot, l’élu lyonnais veut poursuivre l’effort.

"La main est tendue, discutons et soyons collectivement à la hauteur. Oui, l'union de la gauche et des écologistes aux législatives est possible. C'est cette Union qui nous a permis de remporter la Métropole de Lyon en 2020, avec les insoumis, les communistes et les socialistes. C'est avec cette union que nous mettons en place des politiques sociales et écologiques", écrit ainsi le président de la collectivité sur Twitter.

Les mauvaises langues diront qu’en plus de conduire à une cuisante et certaine défaite des Verts aux législatives, l’absence d’accord avec la gauche et donc l’exacerbation des rivalités risqueraient de mettre encore plus à mal les majorités à la Métropole et à la Ville, déjà fissurées par endroits à cause de dossiers comme celui de la Zone à Faibles Emissions.

"Notre pays a besoin plus que jamais de politiques publiques sociales, écologiques et démocratiques. Nous savons travailler et gouverner ensemble localement. Ne reproduisons pas les erreurs du passé, construisons l'élan nécessaire aux victoires futures", conclut Bruno Bernard.

Les premiers échos émanant de la France Insoumise laissent entendre que si alliance il devait y avoir, les négociations se feraient sur la base des résultats locaux. Or, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait jeu égal à Lyon avec Emmanuel Macron, a mis un boulevard à Yannick Jadot dans tout le Rhône.