Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (16 et 17 avril)

Une grande chasse aux œufs au Grand Parc de Miribel Jonage !

Le rendez-vous est donné à compter de samedi et jusqu’au 1er avril. Une course d’orientation en autonomie sur le thème des fleurs. Chaque balise détiendra une partie d’un code à déchiffrer tout au long du jeu afin de gagner des surprises chocolatées. Deux parcours seront proposés aux enfants à partir de 2 ans. Réservation en ligne obligatoire. La chasse aux œufs coûte 4 euros par enfant. Les inscriptions se passent par ici

BDécines !

Les fans du 9e art trouveront certainement leur bonheur ce week-end du côté du Toboggan à Décines. Auteurs, animations et ateliers seront au rendez samedi et dimanche. A noter que l’entrée au festival est gratuite. Toutes les informations pratiques de l’évènement sont à retrouver ici



Le Safari de Peaugres passe en mode Pâques !

Trois jours de festivités se préparent au Safari de Peaugres à une quarantaine de minutes de Lyon. Les petits visiteurs de 2 à 12 ans auront comme mission samedi, dimanche et lundi de chasser les œufs avec au bout du chocolat à gagner. Les cloches de Pâques apporteront également des œufs aux pensionnaires du parc. Ce week-end sera aussi l’occasion de faire une bonne action en faveur des animaux en achetant le plus gros œuf d’autruche au monde. Les sommes récoltées seront reversées à des associations de protection des animaux dans le milieu sauvage. Plus d’informations ici



Tous au Pâquodrome !

L’hippodrome de Parilly à Bron ouvre ses portes ce dimanche aux petits explorateurs. L’évènement "Tous au Pâquodrome !" proposera aux visiteurs de partir sur le site à la recherche d’indices menant à un mot de pass final, et surtout à une jolie récompense : un diplôme d’explorateur, des petits œufs au praliné et un lapin en chocolat. Cette animation est réservée aux enfants de 3 à 12 ans. D’autres animations sont également au programme de cette journée comme des baptêmes de poney, des courses de trot… Ouverture des portes à 12h. Toutes les informations pratiques sur l’évènement sont à retrouver ici



Brunch Fripes & Pâques !

Direction Trattino dans le 7e arrondissement (58 rue Clément Marot) pour un évènement gourmand. C’est le retour ce samedi du brunch mais pas seulement… A l’occasion de Pâques, il sera également possible de chasser les œufs sur place mais également de participer à un atelier décoration et chiner sur un stand de fripes. Il y en aura pour tout le monde. Les informations à retrouver ici



Le marché aux plantes de Villeurbanne !

Ce dimanche marquera le coup d’envoi du festival "Villeurbanne, côté jardins !". A cette occasion, un marché aux plantes accueillera ce dimanche une vingtaine d’exposants afin de proposer au public des plantes variées. Des conseils de professionnels sur le jardinage et l’entretient seront également prodigués aux visiteurs. Des animations familiales seront également proposées toute la journée. Le rendez-vous est donné de 9h à 18h sur l’avenue Henri Barbusse. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



Une initiation au West Coast Swing !

Ça va swinguer ce samedi après-midi au Grand Hôtel-Dieu. Dance Concept Event propose aux visiteurs une initiation de 45 minutes au West Coast Swing, une danse issue du Lindy Hop. L’animation est gratuite et débutera à 14h30 dans la cour Saint-Martin. Les informations pratiques sont à retrouver ici