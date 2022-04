LOU-Worcester : direction le quart de finale européen pour Lyon

"Objectif Marseille", le ton est donné par les supporters du LOU Rugby qui se projettent déjà en finale de Challenge Cup.

Worcester ouvre le score à la 2’ et inscrit son premier essai dont la transformation est manquée (0-5). Les Anglais mettent la pression et attaquent fort. La réponse du LOU Rugby est immédiate avec un essai marqué à la 5’ par Baptiste Couilloud et transformé par Lima Sopoaga (7-5)

Après deux essais refusés pour les deux équipes, les Lyonnais creusent finalement l’écart grâce à Romain Taofifenua qui aplatit à la 17’. Lima Sopoaga transforme et prend les points (14-5). Comme prévu, c’est un match à l’image d’une Challenge Cup qui se joue, très rythmé avec beaucoup d’intensité de jeu.

Worcester ne réussit pas à trouver de faille dans la ligne défensive lyonnaise en première mi-temps. Si les hommes de Pierre Mignoni dominent largement en zone de mêlée, ils ne se démarquent pas en touche.

Le LOU Rugby redémarre en puissance à la deuxième mi-temps et c’est Vivien Devisme qui marque l’essai à la 48’. Sopoaga transforme et le LOU Rugby s’envole 21-5. Worcester ne tarde pas à sauver son honneur et aplatit à son tour à la 50’ sans parvenir à transformer (21-10).

Les 10 000 supporters lyonnais élèvent leurs voix et sont derrière leur équipe tandis que le LOU rugby maintient un rideau rouge et noir infranchissable.

Les Anglais sont sanctionnés en mêlée à la 57’ et Léo Berdeu en profite pour inscrire 3 points de pénalité des 45m (24-10).

Worcester inscrit un essai à la 75’, transforme, et revient au score 24-17. Comme à son habitude depuis le début de la rencontre, le LOU Rugby ne tarde pas à répondre grâce au centre Pierre-Louis Barassi qui inscrit un nouvel essai à la 77’. Ça passe entre les poteaux pour Léo Berdeu (31-17).

C’est historique, le LOU Rugby se qualifie en quart de finale de Challenge Cup qu'il disputera face à Glasgow le week-end du 6-7 mai au Matmut Stadium de Gerland.

A.B.