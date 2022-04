Législatives : le Parti socialiste n’abandonnera pas Villeurbanne

Après le cuisant échec d’Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle 2022, le parti à la rose n’a franchement pas la carrure d’un meneur de négociations en vue des législatives.

Le conseil national du Parti socialiste adoptait mardi soir une résolution proposant de discuter avec le reste de la gauche, dont la France Insoumise. Sauf que cette dernière boit du petit lait et refuse publiquement d’inclure le PS dans une éventuelle alliance, lui reprochant d’avoir été trop offensif et critique vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne.

Se pose donc la question de Villeurbanne, 6e circonscription du Rhône. Traditionnellement à gauche, le territoire avait été remporté par Bruno Bonnell en 2017, le marcheur profitait de la vague macroniste pour battre Najat Vallaud-Belkacem.

Impossible pour le maire villeurbannais, Cédric Van Styvendael, de ne pas voir le PS être représenté. La fédération rhodanienne s’est donc fendue d’un communiqué ce jeudi pour annoncer que "bien sûr qu’il y aura une candidate socialistes aux prochaines législatives".

"Les socialistes villeurbannais ont choisi comme candidate aux futures législatives une élue issue de cette nouvelle équipe municipale symbole de ce que la gauche peut faire de meilleur quand elle est rassemblée et gouvernée dans le respect des différentes sensibilités. Cristina Martineau, adjointe au maire déléguée à la petite enfance et aux seniors, est indubitablement une candidature pouvant permettre le rassemblement de toute la gauche et des écologistes aux prochaines législatives. Villeurbannaise, elle est également une élue de terrain et une personnalité engagée qui pourra enfin permettre aux habitants de la circonscription de retrouver une députée à leur écoute à l'image de Pascale Crozon, dernière députée socialiste après 5 ans de mépris du député LREM sortant, qui n'aura même pas fini son mandat !", indique Christiane Constant, 1ère secrétaire fédérale du PS du Rhône.

"Tous les ingrédients sont là pour qu'autour de la candidate socialiste à Villeurbanne se noue un rassemblement dynamique à l'image de l'équipe municipale", lance-t-elle, un brin optimiste.