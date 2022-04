Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (23 et 24 avril)

Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Avis aux fans de shopping ! Les Débraillé.e.s sont de retour avec leur rendez-vous mensuel des vide-penderies. L’occasion de venir faire le plein de pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux mais surtout de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné ce samedi de 11h à 19h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici



Ink Factory, le grand salon international du tatouage !

C’est un évènement qui va faire couler beaucoup d’encre. Ink Factory, le grand salon international du tatouage est de retour pour trois jours à compter de ce vendredi. Le rendez-vous est donné aux anciennes usines Fagor Brandt dans le 7e arrondissement. Ce sont en tout 250 tatoueurs du monde entier qui seront présents avec également au programme des concours et une vente aux enchères solidaires. Plus d’informations sur le site de l’évènement.



De ferme en ferme !

L’évènement est de retour après deux éditions reportées en raison de la crise sanitaire. "De ferme en ferme" revient en ce dernier week-end du mois d’avril. Cette année, ce sont une vingtaine de fermes du Rhône qu’il sera possible de venir visiter et de découvrir. L’objectif reste le même : faire découvrir les métiers des agricultrices et des agriculteurs, répondre aux questions du public et sensibiliser à l’agriculture paysanne et durable. Les visites entièrement gratuites sont à faire ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h. Vous pouvez retrouver la liste des fermes participantes ici



Faites place à la sérigraphie !

Rendez-vous sur la place de la Croix-Rousse ce dimanche (de 10h à 19h) à l’occasion d’une journée "pour tester, célébrer, kiffer, admirer la sérigraphie". Ce sont en tout 40 stands d’expo-vente et des ateliers participatifs qui mettront à l’honneur cette technique d’impression sous toutes ses coutures. Fanzines, textile imprimé, papeterie, cadres en bois, racles de collection, affiches… Entrée gratuite. Les informations sur l’évènement sont à retrouver ici

Fête de clôture du Festival "Villeurbanne, Côté Jardins" !

Le rendez-vous est donné au parc de l’Autre Soie (qui deviendra municipal en 2025). Au programme sur place ce samedi : la fête de clôture du Festival "Villeurbanne, Côté Jardins" avec des animations festives, un théâtre-forum, des clowns sans oublier la concertation pour une autogestion du parc. L’évènement aura lieu de 14h à 19h. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici



Le Disquaire Day à Heat !

Ce samedi marque la journée internationale des disquaires dont l’objectif est de les soutenir. L’occasion de se rendre à Heat dans le quartier de Confluence qui passe d’ailleurs en mode printemps. Il sera possible sur place de se plonger dans les bacs de disques avec également au programme de la journée la possibilité de manger. Des jeux seront également à disposition. Entrée libre. Les informations ici



Puces and Love à la Commune !

C’est la quatrième édition du rendez-vous : une journée de nouveau dédiée aux entrepreneurs lyonnais et à la découverte de leur concept, créations et passions. Des objets céramiques, des produits artisanaux, une friperie bienveillante, des bougies… Il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de Puces & Love, le marché bohème de La Commune. Rendez-vous au 3 rue Pré Gaudry (Lyon 7) ce dimanche de 12h à 17h. Les informations ici



La première édition de "Balade végétale" au MOB Hotel !

L’objectif de l’évènement est de se rassembler autour du végétal, du green, de l’éco-responsabilité et de la culture. Hankō s’associe pour l’occasion au Mob Hotel Lyon (55 quai Rambaud) pour cette première édition de "Balade végétale". Au programme : une grande vente de plantes, des ateliers, un brunch, une conférence sans oublier un vide-dressing de Pépite. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h. Toutes les informations sur l’évènement à découvrir ici