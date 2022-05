Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (30 avril et 1er mai)

Les Printanières à Bron !

C’est un évènement qui sent bon le printemps qui se déroulera ce samedi à Bron. Les Printanières 2022 mettront à l’honneur le thème du lien « entre santé et nature ». De nombreuses animations sont au programme avec notamment un marché proposant un large choix de plantes fleuries, des arbres, des arbustes, des plantes aquatiques… Mais également des ateliers pour tous afin de construire son petit hôtel à insectes, s’initier à la botanique ou encore réaliser un bouquet floral. Le rendez-vous est donné de 9h à 17h sur la place de la Liberté. Toutes les informations ici

Vide dressing des influenceuses lyonnaises !

Ce sera l’occasion de faire de bonnes affaires. Accanto accueille ce samedi de 11h à 16h un vide dressing d’influenceuses lyonnaises avec l’opportunité de shopper des pièces de seconde main et de préparer son dressing pour l’été. Des massages sont également au programme tout comme un brunch qu’il est possible de réserver. Le lieu de l’évènement : 12 rue Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement. Les détails de l’évènement sont à retrouver ici

Vente éphémère de cosmétiques lyonnais !

La marque Oïris organise ce dimanche 1er mai un évènement dans les pentes de la Croix-Rousse. Une vente éphémère de savons et de cosmétiques naturels et solides est prévue à la Ka’fête ô Mômes (53 montée de la Grande Côte). Un chef cuisinier sera pour l’occasion présent afin de soutenir la démarche du zéro déchet avec des snacks salés et sucrés à partager. On vous met le lien de l’évènement juste ici

Le retour du marché aux vins d’Ampuis !

L’évènement, initialement prévu en janvier dernier mais repoussé de quelques mois, se déroule à compter de ce vendredi. Ce sont plus de 13 000 visiteurs qui sont attendus sur les quatre jours du marché aux vins d’Ampuis où seront présents une soixantaine de vignerons. Dégustations, ventes et découvertes sont au programme. (L’alcool est bien sûr à consommer avec modération). Plus d’informations ici

Participer au Jazz Day !

La journée internationale du jazz se déroulera ce samedi. Le Jazz Day fera vibrer plusieurs villes avec des animations et des concerts gratuits prévus dans des musées, des bars ou encore des restaurants. Ce sera notamment le cas à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, au Hot Club de Lyon, à Food Society, au cinéma Le Zola… Tout le programme est à retrouver ici

Chineurs de Lyon à Heat !

Et si vous passiez un 1er mai en bonne compagnie ? C’est ce que propose Chineurs de Lyon ce dimanche sous la halle à manger de Heat dans le quartier de Confluence. Au programme : Dj sets, expo, friperie, broc, food & drinks… Toutes les informations sur l’évènement à retrouver ici

Vide dressing Bric à Brac au Tarmac !

Vêtements, jeux, jouets, vaisselles ou encore petit mobilier. Il y en aura pour tout le monde ce dimanche aux enfants du Tarmac dans le 4e arrondissement à l’occasion d’un joyeux vide dressing mettant à l’honneur le développement durable et la seconde main. Rendez-vous de 9h30 à 18h. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici