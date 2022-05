Marie-Charlotte Garin (NUPES) : "Coalition ne veut pas dire absorption"

Initialement investie par EELV dans la 3e circonscription de Lyon, Marie-Charlotte Garin a pris du galon en conservant sa place avec l'accord des écologistes et de la France Insoumise (NUPES).

Beaucoup attaquent EELV sur cette alliance car Jean-Luc Mélenchon prône la désobéissance vis-à-vis de l'Union européenne. "Il y a eu un travail considérable pour que le cadre soit acceptable pour un parti qui s'appelle justement Europe Ecologie-Les Verts. Il n'y aura pas de sortie de l'Etat de droit, pas de sortie de l'UE, pas de sortie de la monnaie unique. C'est un cadre dans lequel on peut fonctionner. Attention, coalition ne veut pas dire absorption", se défend Marie-Charlotte Garin.

"Il est parfois nécessaire de désobéir quand on défend des intérêts communs", note également celle qui fera face notamment à Sarah Peillon (LREM) et Béatrice de Montille (LR) dans la 3e circonscription, et qui entend, si elle est élue députée en juin, travailler sur les questions de santé mentale.

00:00 Accord NUPES

00:43 Problème sur le volet Europe ?

02:01 Yannick Jadot

02:37 Hongrie-Pologne

03:30 Qui ressort vainqueur de cet accord ?

04:43 VIe République

05:52 International

06:50 Dossiers à porter en tant que députée