Législatives : Izzet Doganel se lance dans la 7e circonscription du Rhône

Le conseiller métropolitain, élu sur les listes de Gérard Collomb en 2020 mais qui ne siège pas dans le groupe de ce dernier après une campagne marquée par de fortes tensions, a annoncé ce mercredi être candidat à la députation.

L’entrepreneur, pilier de la communauté turque locale, visera en juin prochain la 7e circonscription du Rhône qui regroupe notamment les communes de Bron, Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin.

"Je note les multiples tractations et autres accords des différents partis politiques et que, outre les déclarations et invectives des candidats en lice, les préoccupations et les enjeux qui nous attendent tant au niveau écologique, économique que social et sociétale ne sont pas au centre des débats. C’est la raison pour laquelle, fort de plus de dix années d'expériences dans les dossiers politiques, natif de Bron, commerçant à Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape, je peux mesurer chaque jour les défis de notre territoire. Je prends donc aujourd'hui l'engagement de m'investir pleinement, comme je le fais au sein de la Métropole de Lyon depuis deux ans, dans un fonctionnement libre et indépendant de tout parti politique", annonce Izzet Doganel dans un communiqué de presse, promettant de défendre des "valeurs de centre gauche mais sans position dogmatique".

Parviendra-t-il à exister dans le duel annoncé entre la députée LREM sortante et le maire LR de Rillieux sur cette 7e circo ?