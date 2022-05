Législatives : la section PS de Villeurbanne et l’ancienne députée Pascale Crozon opposées à la dissidence

Candidate investie par le Parti socialiste pour les élections législatives dans la 6e circonscription du Rhône, elle devait tenir une conférence de presse ce mardi. A cette occasion, l’élue PS villeurbannaise comptait annoncer si elle se maintenait ou non face à Gabriel Amard, le gendre de Jean-Luc Mélenchon parachuté par LFI mais candidat officiel de la NUPES.

Sauf que la conférence de presse a été annulée au dernier moment, car des discussions se poursuivaient en interne. Ce mardi soir, le couperet est tombé : la section PS de Villeurbanne ainsi que l’ancienne députée Pascale Crozon se prononcent contre la dissidence.

"Pour nous, la politique c’est changer la vie quotidienne de nos concitoyens. Pour y parvenir, il faut que le maximum de députés de gauche puisse siéger à l’Assemblée Nationale. Cet objectif est possible à partir de Villeurbanne où, conformément aux accords nationaux, la candidature revient à LFI et donc à Gabriel Amard. Nous respectons ce choix et nous souhaitons que le candidat de la gauche et de l’écologie rassemble les formations qui constituent la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et plus largement nos concitoyens dès le 1er tour des élections législatives. Les socialistes villeurbannais sont favorables à cette union des gauches et de l’écologie pour répondre à l’appel des femmes et des hommes qui, à Villeurbanne comme sur le plan national, attendent et espèrent une autre politique", écrivent-ils dans un communiqué de presse.

Sans l’appui du maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, ni celui des militants et de l’ancienne parlementaire socialiste, Cristina Martineau se retrouve bien esseulée. Reste la voix de Jean-Paul Bret, ancien maire de la commune, qui se fait attendre et qui pourrait peser dans la balance.