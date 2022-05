Fusillade mortelle à Lyon : "Nous ne serons jamais protégés efficacement" par Grégory Doucet taclent les candidats Reconquête aux législatives

Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon, avait réagi, dénonçant le "fléau de la circulation et de l’utilisation des armes à feu dans notre pays".

Pour les 14 candidats Reconquête! aux élections législatives dans le Rhône, qui signent un communiqué de presse commun, "nous ne serons jamais protégés efficacement par ces gens-là !"

"Une nouvelle fois, les responsables politiques lyonnais, le maire Grégory Doucet en tête, se voilent la face et ne veulent pas regarder ce que voit tout citoyen de bon sens : une criminalité débridée et une insécurité grandissante dont les fondements sont la hausse du nombre d’immigrés en situation irrégulière souvent liés au grand banditisme, les sanctions peu dissuasives – c’est un euphémisme – et une gestion kafkaïenne de la politique migratoire", critiquent Bruno Attal, Agnès Marion, Olivier Pirra ou encore Sixtine Bonfils, qui se présente dans la 1ère circonscription, celle de Gerland.

Pour eux, la solution de la vidéoprotection "n’est pas suffisante". Ils proposent de rapidement porter à l’Assemblée "l’armement des polices municipales, la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, des procédures pénales plus rapides et plus efficaces, et des mesures fortes contre l’immigration, notamment illégale".