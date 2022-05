Pollution aux perfluorés au sud de Lyon : des contrôles inopinés menés par la Préfecture du Rhône

Des contrôles des eaux du Rhône et des rejets des industriels Arkema et Daikin, dont certains inopinés, ont été réalisés depuis mars dernier. "Les premiers résultats d’analyses d’une partie des rejets incriminés montrent que les concentrations en 6:2 FTS (acide-2-perfluorhexylethane-1-sulfonique, qui est le principal PFAS utilisé par l’exploitant) dans les rejets aqueux du site Arkema sont du même ordre de grandeur que celles présentées par l’enquête journalistique", indiquent les services de l'Etat.

Par ailleurs, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, signera et publiera prochainement des arrêtés prescrivant une surveillance renforcée des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées et dans les process des usines Arkema et Daikin et leurs rejets liquides, avec une transmission périodique des bilans à l’inspection des installations classées.

"Ces arrêtés permettront de mieux comprendre les flux de substances et donc de mieux lutter contre les contaminations", explique la Préfecture, qui a également lancé des campagnes de mesures de 14 PFAS. Ces campagnes ont permis de détecter au moins une fois une partie de ces composés, dans plus de la moitié des stations de contrôles du bassin, principalement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA au niveau des zones urbaines et industrielles.

Les services de l’État disent être "mobilisés pour faire baisser ces substances dans les milieux aquatiques, notamment dans le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de mars 2022, qui cible particulièrement les territoires les plus émetteurs du bassin tels que la vallée de la chimie".

Selon une enquête pour Envoyé Spécial, pas moins de 200 000 personnes seraient concernées par une pollution aux perfluorés, désignés comme des polluants éternels qui atteignent des niveaux inquiétants autour de la commune de Pierre-Bénite et du site de l'usine Arkema en particulier. Les journalistes ont ainsi retrouvé 36 000 fois plus de perfluorés entre la valeur en amont et la valeur en aval du site industriel.