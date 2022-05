Législatives 2022 : Michèle Picard se retire dans la 14e circonscription du Rhône !

Ce lundi matin, la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard a annoncé dans un communiqué retirer sa candidature dissidente dans la 14e circonscription du Rhône.

La vice-présidente de la Métropole de Lyon se range finalement derrière le candidat de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Idir Boumertit, qui n'est autre que son adjoint à Vénissieux. Ce dernier avait été investi après le retrait de Taha Bouhafs, soupçonné d’agressions sexuelles au sein de son parti.

"Je suis dans le camp de la gauche pour battre la droite et l'extrême droite. C'est pourquoi, avec Guillaume Dumoulin, nous retirons notre candidature à l’élection législative dans la 14e circonscription du Rhône. Idir Boumertit sera donc le candidat de la NUPES", déclare ainsi Michèle Picard.

La communiste considérait que la 14e circonscription devait lui revenir dans le cadre de la NUPES, puisque le territoire fut celui de son mentor et prédécesseur, André Gerin, député entre 1993 et 2012. Ce retrait devrait faciliter le travail des équipes lyonnaises de Jean-Luc Mélenchon qui luttent pour faire du président de La France Insoumise le prochain Premier ministre.

En plus de la volonté de maximiser les chances de la gauche sur son territoire, Michèle Picard a indiqué avoir fait le choix "de préserver et poursuivre le travail à Vénissieux et dans la Métropole de Lyon avec toutes les forces de gauche et écologistes".