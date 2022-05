LOU Rugby : dernière ligne droite vers les phases finales pour les Lyonnais

Après deux semaines de pause dans le Top 14, c’est un match avec beaucoup d’enjeux qui attend les Lyonnais. L’UBB, deuxième du championnat, peut se qualifier directement en demi-finale s’il remporte le match et ainsi se projeter sur une Coupe d’Europe. Les Bordelais partent avec une longueur d’avance en jouant à domicile mais sont en perte de confiance après leur défaite (16-29) face à Toulon.

Les Rhodaniens n’ont pas dit leur dernier mot et partent confiants fraîchement finalistes de la Challenge Cup. En pleine forme et avec un seul objectif ce week-end : les phases finales.

Ils sont huit pour six places à deux journées de la fin de la saison régulière, les places sont chères. Montpellier, Bordeaux, Castres, le Racing 92, le LOU, Toulouse, La Rochelle et Toulon se tiennent en 10 points et peuvent tous encore y croire.

Coup d’envoi à 15h de ce UBB-LOU.