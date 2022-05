Législatives : le schmilblick derrière l'absence de candidate LR dans la 14e circonscription du Rhône

A l’époque, seule la 6e, celle de Villeurbanne, restait à l’écart pour l’offrir éventuellement à un partenaire.

Près de sept mois plus tard, le parti de Valérie Pécresse compte effectivement 13 candidats investis. Mais Villeurbanne a trouvé preneur avec Clément Charlieu, investi par l'UDI et donc soutenu par LR.

C’est la 14e circonscription qui a perdu sa candidate en cours de route. Réjane Cloupet avait été investie à l'automne dernier. Mais elle n’a pas déposé son dossier en préfecture avant la date butoir du 20 mai. Pas plus que Nathalie Frier, ancienne maire de Saint-Fons, qui avait été investie de son côté par l’UDI.

Les deux femmes ont publié un communiqué de presse commun dans lequel elles expliquent pourquoi. Et elles attaquent, sans le nommer, le président des Républicains du Rhône, Alexandre Vincendet.

"Alors qu’un accord entre LR et UDI est annoncé depuis le début de l’année 2022, aucune information ne nous a été donnée durant ce laps de temps. Dès lors, comment envisager une campagne, engager des frais, avec telle épée de Damoclès au-dessus de la tête ?", se demandent Réjane Cloupet et Nathalie Frier.

Concrètement, personne, que ce soit à l’UDI ou chez les Républicains, ne leur a dit qui serait la candidate officielle entre les deux. D’où leur refus de trancher entre elles et de déposer leur candidature.

"Aujourd’hui, pour la première fois depuis des décennies, aucun candidat de la droite ou du centre ne sera candidat aux élections législatives sur la 14e circonscription. Cette année 2022 sera donc inédite et atteste du malaise présent parmi les militants, personnes volontaires et candidats potentiels. Nous regrettons cette situation et espérons pour l’avenir, un sursaut, une prise de conscience", concluent-elles.

Sur le papier, ni Réjane Cloupet, ni Nathalie Frier n’avait de réelles chances de l’emporter dans la très à gauche 14e circonscription du député Ensemble! sortant Yves Blein, voire même d’accéder au second tour.

Sauf qu’au-delà de l’issue du scrutin, les législatives sont primordiales pour les finances des partis. Et surtout les Républicains, aux abois après la débâcle de la campagne présidentielle non remboursée de Valérie Pécresse. Car le financement public permet de gagner un peu plus d’1,50 euro par bulletin de vote acquis par un candidat.

Par ailleurs, en l’absence de femme candidate, la parité est loin d’être respectée dans le Rhône pour LR avec cinq femmes investies sur 13 circonscriptions. Un défaut puni généralement par une baisse des subventions publiques.