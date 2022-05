Pollution aux perfluorés près de Lyon : deux arrêtés préfectoraux pour renforcer la surveillance d’Arkema et Daikin

C’est l’objet des deux arrêtés pris par Pascal Mailhos, préfet du Rhône. A la suite d’une procédure contradictoire accélérée, le représentant de l’Etat a décidé de renforcer la surveillance des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les process des usines Arkema et Daikin de Pierre-Bénite, ainsi que leurs rejets liquides. Les bilans seront transmis périodiquement à l’inspection des installations classées pour permettre d’objectiver la situation.

La préfecture annonce également que la DREAL et des laboratoires agréés ont complété leurs contrôles des eaux du Rhône et des rejets de la plate-forme industrielle de Pierre-Bénite au sud de Lyon. Dans le détail, des contrôles inopinés des points de rejet d’Arkema ont été effectués les 23 mars et 28 avril, des eaux du Rhône et du canal usinier le 5 mai et des rejets de Daikin le 18 mai dernier.

Cela fait suite aux révélations de France Télévisions sur la pollution aux PFAS découverte et qui inquiète, notamment sur la consommation de l’eau du Rhône.

D’ailleurs, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes débutera cet été une surveillance des PFAS dans l’eau brute, traitée et distribuée pour l’eau d’alimentation issue des champs captants de Grigny et Ternay.

Aucune restriction de la consommation de cette eau n’est toutefois recommandée par l’ARS à ce stade des analyses.

Pour finir, une page internet de référence a été créée pour informer le public et les médias des résultats des investigations menées ainsi que les recommandations sanitaires qui pourraient évoluer en fonction des futures analyses.